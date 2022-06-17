Сибирячка рассказала о путешествии по Южной Америке

Так выглядит горная тропа инков в Перу. Фото: Ольга МАСЛОБОЕВА

Сибирячка Ольга Маслобоева побывала во многих местах мира. Во время последней поездки — в Южную Америку, женщине удалось посетить место обряда обновления моста на реке Апуримак в Перу. Этот обряд входит в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

— Запомнилось одно интересное место на реке Апуримак, где уже около 600 лет каждый год местное население заново строит висячий мост. Это целый трёхдневный обряд, во время которого женщины скручивают травяные верёвки, делают из них прочные канаты, потом перерезают канаты старого моста, и он уплывает по Апуримаку. Затем мужчины натягивают через реку новые канаты — два в качестве перил, четыре как тело моста, выстилают их ковровой дорожкой из травы — и мост готов, — рассказала Маслобоева изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Также женщина рассказала о том, как выбирает сувениры в поездках. По словам Маслобоевой, она не ищет что-то конкретное, а берет то, что понравилось с первого взгляда. Например, из Перу женщина привезла глиняную фигурку Иисуса в окружении лам, пум и людей в одежде инков. А из Мексики — инкрустированных обсидиановых черепашек.

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