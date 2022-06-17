Новосибирский центр «Вектор» заказал проект питомника для животных за 105 миллионов рублей

Центр вирусологии «Вектор» ищет подрядчика, который займется проектированием здания будущего питомника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» ищет подрядчика, который займется проектированием здания будущего питомника. Там будут разводить и содержать лабораторных животных.

Объявление об аукционе появилось на сайте Госзакупок 16 июня. За работы заказчик готов заплатить 105 миллионов рублей. Подрядчик должен будет приготовить сам проект, разработать проектно-сметную и рабочую документацию.

Разместятся в будущем питомнике не только привычные мыши, крысы, морские свинки, хорьки и кролики, но и приматы. А в планах — подселить к ним еще и лам.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 июня. Работы выполнить подрядчик должен будет не позднее 31 октября 2023 года. Финансирование проекта в 2022 году составит 25 миллионов рублей, а в 2023 году — не более 80 миллионов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в за 2 миллиарда рублей отремонтируют лабораторный корпус «Вектора». В комплекс работ входит строительство нового здания, размещение оборудования, а также реконструкция четырехэтажного корпуса № 6а и возведение эстакады для трубопровода.

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Работы завершатся до конца 2024 года (подробнее).

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