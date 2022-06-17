В Новосибирске из-за ремонта теплосетей изменится движение транспорта по улице Бориса Богаткова

Улицу Бориса Богаткова перекроют от дома №102 до дома №152. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске из-за ремонта теплосети с 18 июня по 30 сентября перекроют участок улицы Бориса Богаткова от дома №102 до дома №152. А общественный транспорт, который проезжал через этот участок, изменит схемы движения.

— С 18 июня по 30 сентября изменятся схемы движения автобусов №6, 39, 98 — в прямом и обратном направлении — улицы Бориса Богаткова, Воинская, Никитина, Кирова, далее — по действующим схемам. Также поменяется маршрут автобус №44 — в прямом направлении — улицы Бориса Богаткова, Воинская, Гурьевская, Кирова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — улицы Кирова, Бориса Богаткова, Ленинградская, Гурьевская, Воинская, далее — по действующей схеме. Аналогичным образом изменится схема маршруток №18 и 42, — рассказали в мэрии.

Также в прямом и обратном направлениях изменится маршрут троллейбуса №10 — улицы Кошурникова, Бориса Богаткова, Доватора, конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная». Поменяется и схема движения троллейбус №7 в прямом и обратном направлениях — улицы Станиславского и Титова, «М. «Площадь Маркса», улица Восход, Октябрьская магистраль, Красный проспект, разворот на улицу Державина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер