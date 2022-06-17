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Происшествия17 июня 2022 15:38

Экс-сотруднице ТУАД дали условный срок за махинации с документами и взятку

Сибирячку также оштрафовали на 350 тысяч рублей
Галина СИМОНОВА
Одному из экспертов контроля качества ТУАД Новосибирской области вынесли приговор.

Одному из экспертов контроля качества ТУАД Новосибирской области вынесли приговор.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Одному из экспертов контроля качества ТУАД Новосибирской области вынесли приговор. Ее признали виновной в получении взятки по статье 290 УК РФ.

— По версии следствия и суда, в 2020 году подсудимая вместе со своими коллегами получила от представителей коммерческих организаций взятки на сумму более 500 тысяч рублей за внесение ложных сведений в протоколы проведенных испытаний асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по госконтрактам, — сообщили в Восточном МСУТ СК России. — При этом результаты проведенных исследований выявили несоответствие асфальтобетонных образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений.

Суд приговорил сибирячку к 4, 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 350 тысяч рублей.

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