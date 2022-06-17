Экс-сотруднице ТУАД дали условный срок за махинации с документами и взятку

Одному из экспертов контроля качества ТУАД Новосибирской области вынесли приговор.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Одному из экспертов контроля качества ТУАД Новосибирской области вынесли приговор. Ее признали виновной в получении взятки по статье 290 УК РФ.
— По версии следствия и суда, в 2020 году подсудимая вместе со своими коллегами получила от представителей коммерческих организаций взятки на сумму более 500 тысяч рублей за внесение ложных сведений в протоколы проведенных испытаний асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по госконтрактам, — сообщили в Восточном МСУТ СК России. — При этом результаты проведенных исследований выявили несоответствие асфальтобетонных образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений.
Суд приговорил сибирячку к 4, 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 350 тысяч рублей.
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