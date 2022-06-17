Умер Петр Горьковский — 99-летний ветеран ВОВ из Новосибирска

Ветеран ушел из жизни в 99 лет. Фото: Новосибирский городской Совет ветеранов

В Новосибирске ушёл из жизни ветеран ВОВ майор Пётр Андреевич Горьковский. В феврале мужчине исполнилось 99 лет.

— Пётр Андреевич был удивительным и прекрасным человеком. Он ушел на фронт 18-летним учителем и прошел всю войну от Воронежа до Вены как радист. А когда вернулся, продолжил преподавать, пока в 1988 году не вышел на пенсию, — рассказали в городском Совете ветеранов.

Петр Андреевич активно помогал ветеранскому движению и регулярно встречается со школьниками и студентами. До последних дней он сохранил оптимизм и большую любовь к жизни, а также светлую, ясную память.

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