Контрабандисты пытались завезти в Новосибирск 7 тонн наркосодержащего мака

Около 5 тонн ввезли на территорию Новосибирска, а еще 2 тонны нашли в местах хранения.

В Новосибирске задержали крупную партию наркосодержащей маковой соломы. Его везли из Казахстана через Новосибирск, чтобы в дальнейшем распространить по всей России. Об этом сообщили в Сибирской оперативной таможне.

— Изъяли 400 коробок мака общим весом около 5 тонн. После оперативно-розыскных мероприятий в местах хранения нашли еще около 2 тонн, — рассказали в оперативной таможне.

Организовали поставку мака двое мужчин 32 и 37 лет. Уголовное дело возбуди по статье 229.1 УК РФ за контрабанду наркотиков, максимальное наказание которое грозит сибирякам — 10 лет тюрьмы и миллионный штраф.

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