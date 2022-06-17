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Общество17 июня 2022 13:27

В Новосибирске «БМВ» провалилось колесом в яму в асфальте

Инцидент засняли на видео очевидцы
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске «БМВ» провалилось колесом в большую яму на асфальте. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске «БМВ» провалилось колесом в большую яму на асфальте. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске «БМВ» провалилось колесом в большую яму на асфальте. Последствия от столь неприятного инцидента засняли на видео очевидцы.

— На улице Ползунова городские текстуры не выдержали нагрузки седана BMW 5, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах опубликованных роликов видно, что задние колеса автомобиля буквально зависли над ямой. Вероятнее всего, асфальт провалился, когда машина была припаркована около дома. Чуть позже, место инцидента огородили лентой. Туда также прибыли рабочие.

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