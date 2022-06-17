В Новосибирской области двое детей пострадали в ДТП на трассе

Две иномарки столкнулись на трассе. Фото: vk.com/nsogibdd

В Новосибирской области двое детей пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Искитимском районе.

- 30-летняя женщина за рулем автомобиля «FAW» ехала из Барнаула в Новосибирск. Она объезжала другую аварию и выехала на встречную полосу. Там ее иномарка столкнулась с машиной «TOYOTA IPSUM», ехавшей ей на встречу, - сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

В машине было двое детей: девочка – 10 лет и 6-летний мальчик. Им вместе с водителем потребовалась помощь медиков.

К врачам так же обратился и водитель «Тойоты». На месте работал экипаж ДПС.

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