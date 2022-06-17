На площади Калинина готовят площадку для установки стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести»

На площади Калинина началась подготовка площадки для установки стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Фото: Мэрия Новосибирска

На площади Калинина началась подготовка площадки для установки стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Об том, как проходят этапы реализации проекта, рассказал мэр Анатолий Локоть.

— Сделать за лето предстоит очень многое: установить стелу, провести благоустройство, изменить схему электропитания, потому что большинство воздушных растяжек уйдут, чтобы не портить внешний вид площади. Элементы стелы изготавливают в Москве, соглашение на выполнение этих работ заключено. Также подписан договор на подготовку основания стелы и благоустройство. Работы идут полным ходом. Трудность заключается в том, что это центр площади, останавливать движение нельзя. Кроме того, внизу — станция метро. Поэтому был сделан точный специальный расчёт нагрузок, чтобы ничего не повредить, — пояснил градоначальник.

Сейчас на площадке уже демонтировали бетонные конструкции и тротуарную плитку. Всю контактную сеть перенесут на внешний контур площади, где заменят все столбы на новые.

В ближайшие дни начнётся устройство фундамента под основание стелы. Металлический каркас сооружения планируется собрать к концу июля. После этого приступят к облицовке стеклом и нержавеющим металлом, на который будет нанесён рисунок. Заключительным этапом станет установка светодиодного экрана.

Завершить работы планируют к 3 ноября этого года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер