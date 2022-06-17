Дожди и грозы ожидают новосибирцев на выходные 18 и 19 июня

Ожидается, что с начала новой недели дожди прекратятся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирск ожидают теплые, но дождливые выходные с грозами. Такой прогноз сделали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— В субботу, 18 июня, ночью ожидается +12…+14 градусов, днем — +20…+22 градуса. Небольшой дождь будет идти в течении всех суток, также местами гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В воскресенье, 19 июня, ночью температура опустится до +12…+14 градусов, днем потеплеет до +22…+24 градусов, временами будет идти небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров, — рассказали синоптики. — В понедельник, 20 июня, будет преимущественно без осадков, ночью столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем — +23…+25 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Несмотря на дождливую погоду в регионе местами сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

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