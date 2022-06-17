«Совсем одни, без мамы»: в Новосибирске 5 щенят живут в заброшенных гаражах

Малыши живут под камнем. Фото: vk.com/secretkolcovo

В Новосибирске ищут хозяев для 5 щенят, которых на ОбьГэсе обнаружили дети на свалке. Как сообщает издание «Навигатор», трогать щенков они сразу не стали: побоялись, что защищать их бросится мама. Обнаружив малышей, подружки трижды за день их навещали, но взрослую собаку так и не увидели. Где она – сложно сказать. Животное могло погибнуть либо бросить детенышей.

- Щенята живут на улице Ветлужской, 30. В той стороне находятся гаражи под снос. Малыши там совсем одни, без мамы, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка, обнаружившая животных.

По словам женщины, их подкармливает кто-то из местных. Неравнодушные сибиряки ищут им дом: если вы готовы приютить кого-то из щенят, свяжитесь с редакцией по тел. 8-923-145-11-03 - мы передадим ваши контакты тем, кто нашел животных.

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