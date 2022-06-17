Лисенок сейчас в больнице. Фото: предоставлено Стасей

В Новосибирске волонтеры спасают лису, сбитую на трассе. Дайя, так назвали активисты животное, неделю ползала около дороги в Черепановском районе.

- Ей всего два месяца, совсем еще детеныш. Ее кто-то сбил на машине, а она пыталась сама выжить. Мы приехали, забрали ее и отвезли в ветеринарную клинику. Лисе сделали МРТ и обнаружили компрессионный перелом позвоночника, - рассказала КП-Новосибирск Стася, волонтер.

Сейчас на месте перелома начала образовываться киста, которая давит ей на позвоночник. Животному может потребоваться операция.

- Мы не знаем, как она повлияет на здоровье лисички. Записаны на консультацию к врачу, и он скажет, что делать дальше. Думаю, ей потребуется операция, - говорит женщина.

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