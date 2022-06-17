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Происшествия17 июня 2022 12:17

В Новосибирске судят 21-летнего водителя, насмерть сбившего мужчину на пешеходном переходе

Виновник получил права за месяц до трагедии
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Виновником ДТП оказался молодой водитель, который получил права всего за месяц до трагедии. Фото: соцсети

Виновником ДТП оказался молодой водитель, который получил права всего за месяц до трагедии. Фото: соцсети

В Новосибирске начался суд над 21-летним водителем, который сбил пешехода на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка. Трагедия случилась 27 октября 2021 года.

- 21-летний водитель перестроился из левого ряда в правый, нарушая ПДД, не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы: переломы костей черепа, ушибы головного мозга, разрыв печени, гематомы почек и так далее. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался через несколько дней, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Виновником ДТП оказался молодой водитель, который получил права всего за месяц до трагедии. Юноша полностью признал вину, ранее не был судим. У погибшего 39-летнего мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Уголовное дело рассматривает Калининский районный суд.

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