В Новосибирске судят 21-летнего водителя, насмерть сбившего мужчину на пешеходном переходе

Виновником ДТП оказался молодой водитель, который получил права всего за месяц до трагедии. Фото: соцсети

В Новосибирске начался суд над 21-летним водителем, который сбил пешехода на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка. Трагедия случилась 27 октября 2021 года.

- 21-летний водитель перестроился из левого ряда в правый, нарушая ПДД, не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы: переломы костей черепа, ушибы головного мозга, разрыв печени, гематомы почек и так далее. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался через несколько дней, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Виновником ДТП оказался молодой водитель, который получил права всего за месяц до трагедии. Юноша полностью признал вину, ранее не был судим. У погибшего 39-летнего мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Уголовное дело рассматривает Калининский районный суд.

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