Курсанты новосибирского Поста № 1 поучаствуют в Международной Вахте Памяти в Бресте

В делегацию вошли пятеро ребят, которые прошли конкурсный отбор среди старшеклассников всего города. Фото: Мэрия Новосибирска

Новосибирская делегация отправилась в Брест, где в рамках проекта «Международная Вахта Памяти» с 19 по 23 июня пройдёт слёт Постов Памяти городов-героев, городов-побратимов Бреста, городов — участников международного миротворческого движения «Академия мира и детской дипломатии». В делегацию вошли пятеро ребят, которые прошли конкурсный отбор среди старшеклассников всего города. Отбор проводился по теоретической, практической и строевой подготовке.

— Мы приложили много усилий, чтобы наш Пост № 1 побывал в городе-побратиме Минске и нёс там памятную вахту во время празднования Дня Победы. Я считаю, что очень важно для вас побывать именно в Брестской крепости. Там сейчас мемориал, многое восстановлено, многое сохранилось, что-то отреставрировано. Но дух мужества и несгибаемости наших бойцов живёт там! Я желаю вам, чтобы во время поездки вы помнили, что представляете Пост № 1 Новосибирска — Города трудовой доблести, представляете память воинов-сибиряков, которые сражались в Великую Отечественную войну. Это ваша миссия. Я уверен, этот визит останется в вашей памяти на всю жизнь! — дал напутствие ребятам мэр Анатолий Локоть.

Делегация Новосибирска примет участие в деловой и праздничной программе, посвященной 50-летию Поста № 1 города Бреста. В числе мероприятий будут круглые столы, методические семинаров, в ночь с 21 на 22 июня — посещение митинга-реквиема и исторической реконструкции начала Великой Отечественной войны, нападения фашистов на Брестскую крепость. Также ребята примут участие в соревнованиях по несению Вахты Памяти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер