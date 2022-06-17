Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В ДТП погибла пассажирка одной иномарки и водитель другой.
Под Новосибирском в минувшие сутки произошло смертельное ДТП. На Ленинск-Кузнецкой трассе столкнулись две иномарки, в результате погиб водитель и пассажирка. Произошла авария днем в четверг, 16 июня.
— 72-летний водитель за рулем Citroën C4 двигался по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска к селу Плотниково. На 27 километре он вылетел на встречку и врезался в автомобиль Toyota Probox, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП 60-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась на месте, травмы получили и водитель иномарки. А еще через несколько часов погиб водитель «Ситроен».
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