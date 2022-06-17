Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В ДТП погибла пассажирка одной иномарки и водитель другой.

Под Новосибирском в минувшие сутки произошло смертельное ДТП. На Ленинск-Кузнецкой трассе столкнулись две иномарки, в результате погиб водитель и пассажирка. Произошла авария днем в четверг, 16 июня.

— 72-летний водитель за рулем Citroën C4 двигался по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска к селу Плотниково. На 27 километре он вылетел на встречку и врезался в автомобиль Toyota Probox, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП 60-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась на месте, травмы получили и водитель иномарки. А еще через несколько часов погиб водитель «Ситроен».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер