Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов РФ

Новосибирская область заняла 13 место в Национальном рейтинге. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирская область продолжает находиться в числе лидирующих регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и заняла 13 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. При этом наш регион отмечен в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства.

— Новосибирская область сохранила свои позиции, мы попали в первую половину лидирующих регионов. В целом оценка по итогам года улучшилась, если сравнивать с предыдущим — это значит, что оценки бизнеса были лучше по всем направлениям нацрейтинга и главное, что наша область вошла в пятерку лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства, — прокомментировал результаты Национального рейтинга министр экономического развития региона Лев Решетников.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

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