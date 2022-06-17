Новосибирск после дождя сковали 7-балльные пробки

Заторы образовались на крупных городских магистралях и на окраинах. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирск в пятницу, 17 июня, после дождя сковали 7-балльные пробки. Заторы образовались на крупных городских магистралях и на окраинах.

На правом берегу пробки сковали такие улицы как Фабричная, Большевистская, Кирова, Восход, Никитина, Добролюбова, Ипподромская, Военная, Красный проспект, Орджоникидзе, Вокзальная магистраль, Нарымская, Кропоткина, Танковая, Залесская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы образовались на таких улицах как Блюхера, Котовского, проспект Карла Маркса, Немировича Данченко, Ватутина, Покрышкина, Римского-Корсакого, Титова, Станционная, Сибиряков-Гвардейцев и Петухова.

Проезд также затруднен по Октябрьскому и Димитровскому мостам в сторону левого берега. По Бугринскому мосту можно проехать свободно.

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