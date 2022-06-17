Новосибирский суд не смягчил приговор водителю, насмерть сбившему журналиста Антона Лучанского

Всего водителя приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Первомайский районный суд отказался смягчать приговор Никите Лазькову, который сбил журналиста ГТРК Антона Лучанского. Приговор мужчине вынесли в июне 2020 года, его отправили в колонию общего режима на 6,5 лет, а также запретили садиться за руль на 2 года.

— Производство по ходатайству Лазькова о замене не отбытого срока наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания прекращено, так как на момент обращения осужденного в суд с ходатайством им фактически отбыто 1 год 10 месяцев 4 дня из назначенных приговором суда 6 лет 6 месяцев, то есть одна треть назначенного судом наказания осужденным фактически не отбыта, — рассказали в суде.

Напомним, что страшная авария произошла 30 марта 2020 года. Лучанский вышел из трамвая, остановился у светофора, дожидаясь зеленого, и в этот момент его сбил «Мерседес». Удар был такой силы, что журналист улетел на трамвайные пути.

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