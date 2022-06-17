Следователи начали проверку после того, как в Бердске рабочего насмерть засыпало землей

В Новосибирской области следователи начали проверку после того как в Бердске землей засыпало рабочего. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области следователи начали проверку после того как в Бердске землей засыпало рабочего. ЧП случилось в четверг, 16 июня.

— Потерпевший выполнял работы по монтажу систем водоснабжения и канализации. Спустившись в траншею, 43-летний мужчина остановился и стал выравнивать землю лопатой, но через какое-то время на него сошел большой объем грунта, который засыпал последнего. Смерть мужчины наступила на месте, — сообщили в Следственном комитете.

Проверка проводится по части 2 статьи 143 УК РФ в связи с нарушениями охраны труда, повлекшей по неосторожности смерть человека.

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