В Новосибирском торговом павильоне выпекали самсу под вой противопожарной сигнализации

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Владелец павильона на улице Кошурникова в Дзержинском районе перед тем, как сдать помещение в долгосрочную аренду, предусмотрительно обеспечил его безопасность - установил оборудование охранной и пожарной сигнализации. Все датчики, в том числе и противопожарные дымовые, подключены к прибору, сигнал от которого выведен на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ.

Не учел бережливый хозяин лишь того, что арендатор будет использовать павильон в качестве пекарни, а выпечку будет производить в настоящем восточном тандыре на открытом огне.

Изготовление в глиняной печи ароматной самсы и лепешек сопровождалось задымлением, на которое среагировали противопожарные датчики. Сигналы тревоги из павильона поступили в дежурную часть ГВАРДИИ, а в самом помещении павильона зазвучал вой сирены. Пекарям это, конечно, мешало, но они продолжали добросовестно трудиться.

Бойцы 72-го экипажа ГБР ГВАРДИИ, прибывшие на место срабатывания 16 июня в 21.44, вызвали на объект инженера для внесения изменений в проект охранно-пожарной сигнализации.