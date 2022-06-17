Дополнительные электрички на День города в Новосибирске 26 июня 2022 года: когда запустят, цена проезда

Поезда пустят после фейерверка на День города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительные электрички на День города в Новосибирске 26 июня 2022 года запустят после праздничного фестиваля фейерверков. Запускать салют начнут около 23.00. По домам можно будет уехать на электричках с «Речного вокзала» и ближайших станций «Центр» и «Правая Обь».

№6669 «Новосибирск – Бердск»

23.10 – отправление со станции «Новосибирск-Главный»

23.16 – с о.п. «Центр»

23.21 – с о.п. «Речной вокзал»

00.11 – прибытие на станцию «Бердск»

Стоимость проезда: до станции «Сеятель» – 40 рублей, до станции «Бердск» – 60 рублей.

№6529 «Новосибирск – Издревая»

23.20 – отправление со станции «Новосибирск-Главный»

23.26 – с о.п. «Центр»

23:31 – с о.п. «Речной вокзал»

00.06 – прибытие на станцию «Издревая».

Стоимость проезда: от о.п. «Центр» до «Новогодней» и «Первомайской» – 27 рублей.

№7305 «Новосибирск – Пригородный простор»

23.23 – отправление со станции «Новосибирск-Главный»

23.32 – с о.п. «Правая Обь»

23.55 – прибытие на о.п. «Пригородный простор».

Стоимость проезда: от о.п. «Правая Обь» до «Жилмассива» и «Пригородного простора» – 27 рублей.

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