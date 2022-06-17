Дополнительные электрички на День города в Новосибирске 26 июня 2022 года: когда запустят, цена проезда

Поезда пустят после фейерверка на День города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дополнительные электрички на День города в Новосибирске 26 июня 2022 года запустят после праздничного фестиваля фейерверков. Запускать салют начнут около 23.00. По домам можно будет уехать на электричках с «Речного вокзала» и ближайших станций «Центр» и «Правая Обь».
№6669 «Новосибирск – Бердск»
23.10 – отправление со станции «Новосибирск-Главный»
23.16 – с о.п. «Центр»
23.21 – с о.п. «Речной вокзал»
00.11 – прибытие на станцию «Бердск»
Стоимость проезда: до станции «Сеятель» – 40 рублей, до станции «Бердск» – 60 рублей.
№6529 «Новосибирск – Издревая»
23.20 – отправление со станции «Новосибирск-Главный»
23.26 – с о.п. «Центр»
23:31 – с о.п. «Речной вокзал»
00.06 – прибытие на станцию «Издревая».
Стоимость проезда: от о.п. «Центр» до «Новогодней» и «Первомайской» – 27 рублей.
№7305 «Новосибирск – Пригородный простор»
23.23 – отправление со станции «Новосибирск-Главный»
23.32 – с о.п. «Правая Обь»
23.55 – прибытие на о.п. «Пригородный простор».
Стоимость проезда: от о.п. «Правая Обь» до «Жилмассива» и «Пригородного простора» – 27 рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер