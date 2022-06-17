В Новосибирске ищут водителя иномарки, который намеренно наехал на женщину

Водитель умышленно наехал на пешехода. Фото: кадр из видео.

Сотрудники ГИБДД ищут водителя иномарки Infiniti QX, который намеренно наехал на женщину. К счастью, она не пострадала. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев и попал на камеру.

На видео можно заметить, как женщина в салатовой кофте стояла на пешеходном переходе у трамвайных путей. Спустя некоторое время к ней вплотную подъехал элитная иномарка. Поняв, что сибирячка не собирается уступать дорогу, водитель нажал на газ, тем самым оттолкнув ее. Шокированная женщина ударила по капоту рукой, но водитель продолжил «таран».

Номера автохама засветились на камеру. Теперь водитель понесет наказание.

— ДТП было 8 июня. В районе дома № 49к1 по улице Сибиряков-Гвардейцев водитель Infiniti умышленно поехал в сторону 45-летней женщины-пешехода. Возбуждено дело об административном правонарушении. Это влечет наложение штрафа в пять тысяч рублей или лишение права управления транспортом от четырех до шести месяцев, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

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