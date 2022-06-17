В Новосибирске начали продавать первые арбузы

В июне для арбузов еще не сезон.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на прилавках появились первые арбузы. Стоит ли их покупать прямо сейчас, рассказала агроном Людмила Шубина.
— Организм может негативно отреагировать на первые арбузы. Попадание нитратных форм азота в желудок провоцирует отравление. Дело в том, что первые арбузы всегда «богаты» нитратами. Эти вещества обладают канцерогенными свойствами, — объяснила в беседе с КП-Новосибирск Людмила.
Специалист призналась — много лет назад она столкнулась с подобным негативным опытом. С тех пор Людмила больше не покупает арбузы в магазинах и на рынках.
— Лет 25 я выращиваю арбузы самостоятельно. Советую сибирякам делать так же. Особых усилий для этого не требуется. Достаточно иметь немного земли. Но нужно подбирать сорта, которые пригодны для выращивания в Сибири, самые скороспелые сорта, — посоветовала агроном.
Она предположила, что первые арбузы везут из Узбекистана и ряда других стран Средней Азии.
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