«Дети просят погладить и сфотографироваться»: подросток выгуливает трехметрового питона на детской площадке

Подросток с трехметровым питоном стал любимцем детей и родителей. Фото: Предоставлены хозяином питона

В Новосибирске таинственный парень с питоном стал звездой детской площадки в микрорайоне «Весенний». Местные жители всегда в восторге, когда он вместе со своим питомцем выходит погулять, а дети просятся к нему домой на экскурсии. Как выяснила КП-Новосибирск, нестандартный домашний любимец живет у 17-летнего подростка.

- Я живу в частном секторе неподалеку, соседи относятся хорошо и постоянно расспрашивают про змей. Я люблю экзотику с детства, раньше разводил пауков, потом ящериц –эублефаров, сейчас перешел на змей. На фото – 2,7-метровая самка тигрового питона Тигра, ей 4 года. Есть еще два полоза, все змеи безопасные, – рассказал КП-Новосибирск хозяин животных Артемий.

Студент с детства разводит экзотических животных. Фото: Предоставлены хозяином питона

Парень учится на программиста в колледже, в свободное время помогает родителям и планирует дальше разводить змей. Родители поддерживают его увлечение, но деньги на экзотику парень зарабатывает сам. Тигровый питон, как у Артемия может стоить 10-15 тысяч из-за сложности разведения: змеи откладывают яйца, из 50 яиц вылупляются около 13.

- Змея ест раз в месяц, одну большую крысу. Террариум ему нужен широкий, длинный и невысокий. Когда на улице жарко, от +25…+30 градусов и нет ветра – я гуляю с питоном. Не ради славы, просто с ней спокойнее. Кто-то ведь любит с собаками гулять, здесь точно так же, – рассказал КП-Новосибирск Артемий .

Жители жилмассива «Весенний» полюбили парня за добрый нрав, а дети достают просьбами погладить змею. Они поддерживают любителя экзотики в соцсетях:

- Парень очень приятный, дает змею всем и погладить, и потрогать. И даже сфотографироваться с ним. При этом денег за это не берет. У детей счастье, всегда окружают его. Сама змейка безобидная и приятная, – поделилась подписчица.

Трехметровую самку Тигру он возит в рюкзаке. Фото: Предоставлены хозяином питона

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