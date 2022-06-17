Новосибирские справедливороссы обсудили, как сделать выборы честными

Сергей Шилов. Фото предоставлено пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Проблемы открытости законотворческих органов рассматривались в ходе Всероссийской пресс-конференции «За честные выборы!». В Новосибирском региональном отделении партии дискуссию с областным активом социалистов и представителями СМИ возглавил заместитель председателя совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Шилов. Он напомнил, что важнейшими показателями открытости региональных парламентов являются публикации результатов поименного голосования депутатов и стенограмм заседаний. Именно эта информация позволяет гражданам России наиболее точно представлять, выражают ли депутаты волю избирателей.

- Выделенные нашей партией показатели прозрачности законотворческой работы региональных парламентов доступны избирателям лишь 6 из 85 субъектов РФ. В лидерах - Москва, Санкт-Петербург, Республика Коми, Забайкальский край, Якутия и Кировская область, - отметил Сергей Шилов.

Члены совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области поддержали инициативу социалистов по усилению открытости всех региональных парламентов страны.

В ходе пресс-конференции журналистам также напомнили о предложении справедливороссов перенести сентябрьские выборы и провести их после окончания специальной военной операции по защите Донбасса, когда новая элита России - ее воины - вернутся домой и также смогут принять участие в голосовании и, что еще важнее, в процессе избрания в органы власти. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» считает, что эта мера позволит наиболее эффективно обновить властные структуры страны за счет людей, которые любят Родину не на словах, а на деле.