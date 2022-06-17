В Новосибирске завершили продавливание труб под путями Транссибирской магистрали

В Новосибирске продавили трубы под путями Транссибирской магистрали.

Для строительства четвертого моста рабочие продавили трубы под путями Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в группе «ВИС».

— В железнодорожной насыпи продавили 4320 погонных метров, а также сформировали замкнутый контур тоннеля, — рассказали в инфраструктурном холдинге. — Технология микротоннелирования оказалась очень эффективной. Благодаря ей не пришлось прерывать движение поездов по Транссибирской магистрали.

Затем предстоит сделать поэтапную выемку грунта, забетонировать трубы и провести струйную цементацию, чтобы укрепить грунты.

— Лишь после этого можно будет обустроить путепровод и его дорожную часть. Тоннель протянется на 90 метров в длину и свыше 7 метров в высоту. Такие параметры подходят как для легковушек, так и для грузовых автомобилей, — заявили в группе «ВИС».

Строительные работы организованы на двух берегах.

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