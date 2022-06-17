В Новосибирске объявили программу IX Сибирского транспортного форума

В форуме будут участвовать 5 тысяч человек. Фото: stf-nso.ru.

Стала известна программа IX Международного Сибирского транспортного форума. Он будет посвящен вопросам цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли. Форум объединит не менее 5000 очных участников, 30 деловых форматов и около 200 спикеров.

Ключевым событием станет пленарное заседание «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил, что также запланировано заседание комиссии Госсовета по транспорту по вопросам авиации и развития авиаотрасли в регионе до 2030 года.

— Деловую сессию проведут в комбинированном онлайн- и офлайн-формате. Впервые за историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров, — отметил Костылевский.

Особое внимание уделят развитию коммерческого транспорта и импортозамещения. Отдельный блок будет посвящен науке и подготовке кадров. Посетителей удивит выставка транспорта, спецтехники и логических услуг. В программу выходного дня форума включен Кубок Губернатора Новосибирской области по дрифту.

Сибирский транспортный форум проводится Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер