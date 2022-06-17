В Новосибирске неизвестные скинули с окна замороженную рыбу и повредили авто

Рыбья голова лежала недалеко от машины. Фото: АСТ-54 / кадр из видео.
В микрорайоне «Весенний» кто-то додумался выкинуть замороженную рыбу из окна дома. Продукт приземлился на припаркованный поблизости автомобиль Mazda 3.
— Это произошло ночью на Первомайской, 232. Неизвестные выбросили с высоты замороженную голову рыбу и другие продукты, — рассказали в группе АСТ-54.
Обледеневшая рыба пробила заднее стекло иномарки. Повреждения оказались существенными.
На видео девушка отметила, что неизвестные выбросили не только рыбу, но и хлеб. Остается только гадать, зачем они это сделали.
В разделе комментариев интернет-пользователи предположили, что водитель «Мазды» чем-то насолил жителям дома. Например, громко слушал музыку в неположенное время. Соответствует ли это действительности – неизвестно.
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