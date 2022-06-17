Ребенка ударило током в трансформаторной будке. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск».

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как мальчика ударило током. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

— Днем 16 июня 2022 года возле дома №16 по улице Куприна двое детей играли в игры, во время которой один мальчик бросил тапок другого в трансформаторную будку. Ребенок пролез в проем трансформаторной будки, чтобы забрать обувь, в результате чего получил электротравму 3-ей степени, — рассказали в СК.

Следователи подчеркнули, что сотрудники АО «РЭС» не ограничили доступ в трансформаторную будку.

Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, сейчас мальчик находится в больнице. Как говорят очевидцы, у него обгорели волосы, а тело прожгло чуть ли не до костей.

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