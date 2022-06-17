В Новосибирске спасатели пытались найти хозяина оставленных на пляже вещей

Сибиряк ушел, оставив вещи на берегу.

В четверг, 16 июня, в службу МАСС позвонили сибиряки, отдыхающие на берегу Обского моря. Они сообщили спасателям о том, что на песке около воды примерно сутки лежат чьи-то вещи. Люди забили тревогу, подумав, что с их хозяином что-то произошло.

— Спасатели прибыли на место. Они осмотрели береговую территорию и опросили отдыхающих. Установлено, что вещи принадлежат мужчине. Однако найти его не удалось, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Пришлось вызывать сотрудников полиции. Им передали найденные вещи и добытую информацию.

На фото, прикрепленном к посту, видно, что неизвестный оставил джинсовку, кроссовки, кепку, кошелек и некоторые другие личные вещи.

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