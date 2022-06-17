Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал на ПМЭФ первые соглашения о сотрудничестве. Фото: nso.ru.

Среди совместных направлений работы, о которых договаривается новосибирская делегация на Петербургском международном экономическом форуме — ремонт почтовых отделений, создатние экопромышленного парка и развитие туризма.

Губернатор Андрей Травников подписал первые соглашения. Одно из них — с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым. В 2022 году региональное министерство цифрового развития и связи совместно с «Почтой России» запланировали провести ремонт нескольких отделений почтовой связи и улучшить качество услуг. особенно для жителей удаленных сел, поселков и деревень.

— Сегодня заключено трёхстороннее соглашение между Правительством Новосибирской области, АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ПАО «МегаФон». «МегаФон» намерен инвестировать 1,6 млрд рублей в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE и по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также Губернатор Андрей Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подписали соглашение о создании экопромышленного парка. Он поможет утилизировать отходы и вторсырье. Еще одно соглашение о развитии туризма заключила Новосибирская область с АО «Корпорация Туризм.РФ».

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