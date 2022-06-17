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Умные вещи17 июня 2022 3:11

Золото или серебро: выбрать красивый номер в формате 8 800 от «Ростелекома» стало проще

«Ростелеком» увеличил номерную емкость для услуги «8 800», благодаря чему у сибирских клиентов сервиса расширилась возможность выбора красивого и легко запоминающегося номера, который можно использовать как единый контактный телефон организации
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Сервис «8 800» позволяет распределять вызовы между офисами и сотрудниками, чтобы принимать несколько звонков одновременно и не потерять ни одного клиента.

Стоимость номера зависит от его категории, то есть от комбинации последних цифр. Абоненты «Ростелекома» могут подобрать бесплатный номер в формате «8 800», серебряный (разовый платеж 5 000 рублей) или золотой (разовый платеж 15 000 рублей). Также варьируется набор дополнительных сервисов и количество включенных в пакет минут: гибкий тариф позволяет подключать 150, 500 или 1 000 входящих минут.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Номер в формате 8 800 в глазах клиента сразу же формирует образ серьезной компании, которой можно доверять, так как это федеральный телефон, звонки на который бесплатны из всех регионов страны. Номер не привязан к конкретному адресу, благодаря чему принимать вызовы можно не только в офисе, но и за его пределами при переадресации на городской или мобильный телефон, - уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Услугой удобно управлять в личном кабинете - настраивать переадресацию, просматривать статистику, создавать VIP-списки клиентов, прослушивать записи разговоров, создавать голосовое приветствие. Кроме того, сервис оснащен системой защиты от спам-звонков.

Протестировать услугу «8 800» можно бесплатно в течение недели. Подробные условия подключения сервиса доступны на сайте «Ростелекома».