«Найти бы эту Золушку»: в Новосибирске выкинули из окна пакет с обувью

Обувь скинули с верхних этажей. Фото: «Моя Первомайка».

В Первомайском районе Новосибирска из окна многоэтажки выбросили обувь прямо на парковку. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка».

— Из окна дома по адресу ул. Одоевского, 1/2 неизвестный выбросил пакет с обувью, который чудом не приземлился на автомобиль и пешеходов. Чем эти люди думают? — возмутилась местная жительница.

Летающие полуботинки попали и на видео. На кадрах видно, как обувь едва не попала в головы прохожим. По словам очевидцев, скинули ее с 12-13 этажа.

Участники группы осудили такой поступок.

— Кидайте лучше деньги с окна, хоть польза будет.

— Найти эту Золушку и по рукам надавать, — написали они.

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