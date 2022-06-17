«Найти бы эту Золушку»: в Новосибирске выкинули из окна пакет с обувью

Обувь скинули с верхних этажей. Фото: «Моя Первомайка».
В Первомайском районе Новосибирска из окна многоэтажки выбросили обувь прямо на парковку. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка».
— Из окна дома по адресу ул. Одоевского, 1/2 неизвестный выбросил пакет с обувью, который чудом не приземлился на автомобиль и пешеходов. Чем эти люди думают? — возмутилась местная жительница.
Летающие полуботинки попали и на видео. На кадрах видно, как обувь едва не попала в головы прохожим. По словам очевидцев, скинули ее с 12-13 этажа.
Участники группы осудили такой поступок.
— Кидайте лучше деньги с окна, хоть польза будет.
— Найти эту Золушку и по рукам надавать, — написали они.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер