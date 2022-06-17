В Новосибирске начали перекрашивать старые ограждения

Житель Новосибирска пожаловался на «облагораживание» оград и столбов возле дорог.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске начали облагораживать территории рядом с дорогами. Покраски дождались ограждения, заборы и столбы. Однако здесь не все так просто, рассказал местный житель в группе «АСТ-54».
— Есть одно большое «но». Красят старые конструкции, которые, по сути, нужно либо менять, либо ремонтировать. Но зачем это делать, когда можно просто нанести слой краски, — возмущается Денис.
В разговоре с КП-Новосибирск мужчина добавил, что часто ездит по городу и не может закрыть глаза на происходящее.
— Все делается как попало, никому нет дела до этого, — вздыхает сибиряк.
В соцсетях интернет-пользователи согласились с Денисом.
— Эти заборы лучше вообще снести. Уродуют город и зимой мешают уборке снега.
— Россия – страна заборов, — высказались местные жители.
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