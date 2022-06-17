На дорогах Новосибирской области впервые установят «шериф-балки»

В новосибирской области на дорогах, где часто происходят ДТП, появятся «шериф-балки». Фото: Иван МАКЕЕВ

На дорогах региона впервые появятся специальные приборы под названием «шериф-балки». Они имитируют световые сигналы автомобиля ДПС, мигая красным и синим огнями.

— «Шериф-балки» установят на опасных участках дорог Новосибирской области. В регионе появятся 22 таких устройства, — отмечается на сайте правительства НСО.

Кроме того, на областных трассах разместят новые дорожные светоотражатели. В планах обустроить ими девять с половиной километров дорог. На участках, где часто случаются аварии, может появиться специальная дорожная разметка. При контакте с колесами автомобиля она начнет вибрировать и издавать звуки.

— Цель всех этих устройств — повысить безопасность дорожного движения и заставить водителей быть более внимательными. В их разработке принимали участие представители УГИБДД по Новосибирской области, — добавили в правительстве.

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