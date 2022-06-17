Новосибирская область получит более 3 миллиардов рублей на застройку Ключ-Камышенского плато

Проект планируют завершить к 2030 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Микрорайон Ключ-Камышенское плато начнет расширяться. Новосибирская область получит 3,27 миллиарда рублей из федерального бюджета на его застройку. Об этом сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

— Полученная сумма пойдет на строительство более одного миллиона квадратных метров жилья, — говорится в официальном Телеграм-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь».

В микрорайоне появятся системы водо- и теплоснабжения. Также сообщается о планах построить автомобильную дорогу. Проект планируют завершить к 2030 году.

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