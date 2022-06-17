Трамвайную линию до Южно-Чемского планируют построить в Новосибирске

Метро до Кировского района не проложить, единственный вариант — трамвай. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске хотят построить трамвайную линию до Южно-Чемского жилмассива. Об этом КП-Новосибирск рассказал депутат Совета депутатов Сергей Трубников.

— Провести в Кировский район линию метро, к сожалению, пока нет возможности. Соответственно, развитие трамвайной сети до Южно-Чемского — единственный эффективный вариант, — отметил Сергей Трубников. —Насколько быстро мы сможем реализовать проект – пока неизвестно. Потребуется областное, а то и федеральное финансирование.

Депутат добавил, что сроки начала строительства пока не установлены.

— Чтобы понять, когда начать строительство, нужно сначала спроектировать эту линию и решить технические вопросы. Один из них —это пересечение Советского шоссе и железнодорожного переезда перед Южно-Чемским. Как только технические документы будут готовы, можно будет говорить о сроках строительства, — сообщил Трубников.

Напомним, в Кировском районе существует проблема с транспортной доступностью. Жители жалуются на постоянные пробки, которые образуются с самого утра.

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