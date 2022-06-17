Стало известно, какие машины в Кузбассе угоняют чаще всего в 2022 году

В Кузбассе за 5 месяцев этого года в Кузбассе угнали 113 машин. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе за 5 месяцев этого года в Кузбассе угнали 113 машин. При этом 26 из них — одной марки.

Как пояснили в МВД изданию «Сибдепо», чаще всего в этом году угоняли ВАЗ-2107. В ведомстве также отметили, что все угнанные 113 машин были найдены полицией и возвращены владельцам. Кроме угонов, в регионе было совершено также 55 краж автомобилей. При этом, по сравнению с прошлым годом их количество снизилось на 4%.

Кузбасовцам порекомендовали не парковать свои машины в безлюдных местах, а также, по возможности, не оставлять машины ночью во дворах домов. Кроме того, стоит установить в машины противоугонные комплексы. В том числе — gps и gsm-маяки.

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