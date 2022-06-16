На трассе под Новосибирском загорелся грузовик. Фото: Кадр из видео

На трассе под Новосибирском загорелся грузовик. ЧП произошло поздно вечером в четверг, 17 июня. Происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик появился в соцсетях.

— По дороге в Пашино горит тягач. На месте работают врачи скорой помощи, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что пламя практически полностью уничтожило кабину автомобиля. А в небо поднялся огромный столб черного дыма.

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