Губернатор Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме-2022

Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме-2022. Фото: Правительство Новосибирской области

Среди совместных направлений работы, о которых сегодня договаривается новосибирская делегация — совершенствование и развитие федеральной почтовой связи на территории нашего региона, ремонт отделений почтовой связи, создание экопромышленного парка, развитие туризма.

В частности, губернатор Андрей Травников и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи.

— Новосибирская область — крупнейший транспортно-логистический центр азиатской части нашей страны, и нам очень важно развитие «Почты России» на нашей территории. Мы с руководством компании ориентируемся не только на крупные проекты — такие, как логистический центр объёмом 1 миллион отправлений в сутки, который был введён у нас в прошлом году. Нам важны проекты и менее масштабные, но очень нужные людям, — подчеркнул Андрей Травников. — В этом году мы договорились с «Почтой России» приступить к ремонту отделений почтовой связи на территории Новосибирской области для придания им нового, современного облика. Область готова участвовать в этом, в том числе, софинансированием, потому что мы понимаем, как важно дать новые сервисы, новый комфорт и условия жителям региона.

Особое внимание планируется уделять повышению доступности почтовой связи, повышению качества и доступности оказания государственных (муниципальных услуг) на базе МФЦ и отделений почтовой. Особенно принципиально решение этой задачи для удалённых и труднодоступных населённых пунктов, сельской местности Новосибирской области.

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