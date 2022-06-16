В городе Обь загорелся участок с частным домом, гаражом и баней

В городе Обь в Новосибирской области загорелся частный дом. Фото: "Город Обь онлайн"\кадр из видео
В городе Обь в Новосибирской области загорелся частный дом. ЧП произошло вечером в четверг, 16 июня.
— В 21:31 расчеты выехали на ликвидацию пожара в частном жилом доме по улице 2-я Северная. В 21:40 спасатели уже прибыли на место. Открытым огнем горели также баня и гараж. Есть также угроза, что пламя может перекинуться на соседние дома, — сообщили в областном МЧС.
Хозяева дома эвакуировались еще до прибытия пожарной охраны. Тушение осложняется тем, что в гараже находились баллоны с селеном, а также проходящим рядом газопроводом.
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