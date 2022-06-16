Косплеят Гарри Поттера? Новосибирцы устроили дуэль на петардах

Парней засняли очевидцы. Фото: кадр из видео

В Новосибирске заметили дуэлянтов. Молодые люди устроили перестрелку из чего-то похожего на петарды на баскетбольной площадке одного из ЖК в Ленинском районе. Очевидцы окрестили их фанатами книг о Гарри Поттере. Вот только никаких заклинаний дуэлянты не выкрикивали. Видео с молодыми «волшебниками» в сеть в четверг, 16 июня, засняли на видео и выложили в сеть.

— Современные дуэлянты или косплееры Гарри Поттера, — сообщил подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В комментариях под видео люди оценили действия дуэлянтов, как опасные и необдуманные. Хотя не обошлось и без шуток.

— Авада Кедавра!

— Дуэлянты 2022.

— Ребята опытным путем пытаются узнать, что такое ожоги или как жить без глаз, — пишут люди.

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