Косплеят Гарри Поттера? Новосибирцы устроили дуэль на петардах

Парней засняли очевидцы. Фото: кадр из видео
В Новосибирске заметили дуэлянтов. Молодые люди устроили перестрелку из чего-то похожего на петарды на баскетбольной площадке одного из ЖК в Ленинском районе. Очевидцы окрестили их фанатами книг о Гарри Поттере. Вот только никаких заклинаний дуэлянты не выкрикивали. Видео с молодыми «волшебниками» в сеть в четверг, 16 июня, засняли на видео и выложили в сеть.
— Современные дуэлянты или косплееры Гарри Поттера, — сообщил подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
В комментариях под видео люди оценили действия дуэлянтов, как опасные и необдуманные. Хотя не обошлось и без шуток.
— Авада Кедавра!
— Дуэлянты 2022.
— Ребята опытным путем пытаются узнать, что такое ожоги или как жить без глаз, — пишут люди.
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