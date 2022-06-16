Экс-замминистру ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину продлили домашний арест

В Новосибирске экс-замминистру ЖКХ региона Владимиру Нормайкину продлили домашний арест.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске экс-замминистру ЖКХ региона Владимиру Нормайкину продлили домашний арест. Такое решение принял Центральный районный суд.
— Постановлением суда от 14 июня Владимиру Нормайкину продлен срок нахождения под домашним арестом до 18 августа 2022 года, — сообщили в суде.
Напомним, Владимира Нормайкина задержали в декабре 2021 года. Его обвиняли во взятке в более, чем в два миллиона рублей за покровительство одной компании в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки.
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