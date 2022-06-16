Экс-замминистру ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину продлили домашний арест

В Новосибирске экс-замминистру ЖКХ региона Владимиру Нормайкину продлили домашний арест. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске экс-замминистру ЖКХ региона Владимиру Нормайкину продлили домашний арест. Такое решение принял Центральный районный суд.

— Постановлением суда от 14 июня Владимиру Нормайкину продлен срок нахождения под домашним арестом до 18 августа 2022 года, — сообщили в суде.

Напомним, Владимира Нормайкина задержали в декабре 2021 года. Его обвиняли во взятке в более, чем в два миллиона рублей за покровительство одной компании в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замминистра ЖКХ по Новосибирской области Владимир Нормайкин вышел из СИЗО

Ему изменили меру пресечения на домашний арест (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер