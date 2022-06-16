В Новосибирске с 17 июня запретят парковку на площади Калинина

Для автомобилистов, которые продолжат парковаться, будет работать эвакуатор. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске с 17 июня ограничат парковку на площади Калинина и установят соответствующие знаки. А автомобили тех, кто все же припаркуется, будет ждать эвакуатор.

— Ограничения устанавливается для упорядочения движения транспорта, проведения уборки проезжей части и исключения долговременного нахождения транспорта при проведении комплексного благоустройства площади Калинина и работ по установке стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», — рассказали в мэрии.

Напомним, что стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» — четырехгранный штык, высотой 30,8 метров, планируют изготовить к 1 августа, а установить к 3 ноября 2022 года.

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