В Новосибирске у микроавтобуса на ходу отвалилось колесо

В Новосибирске у микроавтобуса отвалилось колесо прямо посреди дороги. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске у микроавтобуса отвалилось колесо прямо посреди дороги. Этот момент попал на запись видеорегистратора другого автомобилиста. Позже ролик появился в соцсетях.

— На улице Танковой (Сухой лог) у микроавтобуса на ходу отвалилось колесо, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролика видно, что отлетевшее колесо откатилось на середину дороги и ударилось об отбойник. К счастью, сам микроавтобус успел затормозить прежде, чем его вынесло на соседнюю полосу, и ДТП удалось избежать.

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