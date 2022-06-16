Виновных в пожаре в новосибирском рестопабе «Шемрок» так и не нашли

Пожар в рестопабе произошел 17 декабря 2021 года. Фото newsib.net.

Владельцы рестопаба «Шемрок» так и не смогли добиться компенсации убытков после пожара. Они хотели взыскать ущерб с арендатора, но не смогли предоставить доказательства, что тот был виноват. Как обстояло дело рассказало издание «Новая Сибирь».

Огонь вспыхнул в здании, арендованном рестопабом, 17 декабря 2021 года: горела обрешетка пристройки на площади 15 квадратов и вытяжка на площади 2 квадрата. Причиной пожара стало загорание электропроводов при аварийной работе электрооборудования. Ущерб оценили в 45 тысяч рублей. Однако владельцы заявили об ущербе более 2 миллионов рублей, включив в него не только различные монтажные работы, но упущенную выгоду за отмену новогодних банкетов. Страховая компания компенсировала лишь часть этом суммы, и тогда владельцы рестопаба подали в суд на арендодателя. Но не смогли доказать, что тот был виноват в пожаре.

— Совокупность представленных доказательств не позволяет прийти к выводу о наличии причинно-следственной связи между понесенными истцом убытками и действиями ответчика, а также наличии вины ответчика в возгорании, — заключил суд и отказал в иске.

В итоге получилось, что рестопаб «Шемлок» так и не смог найти виновного, а соответственно и того, кто выплатил бы ему полною компенсацию ущерба.

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