Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как ребенка ударило током в трансформаторной будке

Произошло ЧП 16 июня. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск».

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как мальчик залез в трансформаторную будку. Напомним, что ЧП произошло днем в четверг, 16 июня. Мальчика сильно ударило током, он потерял сознание, а также получил ожоги.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства об электроэнергетике, исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — рассказали в региональном ведомстве.

Также прокуратору взяла на контроль результаты похожей проверки, организованной следственным комитетом.

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