Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как ребенка ударило током в трансформаторной будке

Произошло ЧП 16 июня. Фото: «Типичный Дзержинский | Новосибирск».
В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как мальчик залез в трансформаторную будку. Напомним, что ЧП произошло днем в четверг, 16 июня. Мальчика сильно ударило током, он потерял сознание, а также получил ожоги.
— Прокуратура проверит соблюдение законодательства об электроэнергетике, исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — рассказали в региональном ведомстве.
Также прокуратору взяла на контроль результаты похожей проверки, организованной следственным комитетом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Полез туда за ботинком»: очевидцы рассказали, как ребенка ударило током в трансформаторной будке в Новосибирске
Новосибирский СК начал проверку после того, как ребенка ударило током в трансформаторной будке (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер