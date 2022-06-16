Новосибирец разоблачил банду телефонных мошенников, приехав проведать пожилую маму

Телефонные мошенники получили реальные сроки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске двое супругов стали телефонными мошенниками и обманули девять пенсионеров на сумму более 400 тысяч рублей. Подробности этой истории КП-Новосибирск рассказали в Дзержинском районном суде.

Бывшие муж и жена решили заняться телефонными мошенничествами в январе прошлого года. Вместе 43-летний мужчина и 35-летняя женщина стали обманывать пенсионеров по известной схеме: «ваш сын попал в ДТП».

- Подсудимые стали звонить по случайным городским номерам в поисках пожилых людей. Затем один из них звонил и представлялся близким родственником, попавшим в трудную ситуацию. Следом звонил другой супруг и якобы от лица сотрудника правоохранительных органов предлагал «решить вопрос» за определенную сумму. Так им удалось обмануть восемь пенсионеров на крупные суммы в 50 и 100 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Лариса Эпова.

Последний эпизод случился 19 июля 2021 года. Мошенники позвонили пенсионерке, женщина представилась «дочкой из Москвы, попавшей в ДТП». Пожилая женщина передала 14 тысяч рублей через водителя такси, который тоже не подозревал подвоха. Затем мошенники узнали, что на счету у пенсионерки есть еще средства. В тот же день подсудимая опять позвонила и попросила у пенсионерки крупную сумму. Напуганная бабушка сняла все накопления – 400 тысяч рублей, чтобы отдать аферистам.

- В этот момент в гости к пенсионерке приехал настоящий сын вместе с врачом, но не застал ее дома. Тут из лифта вышла пенсионерка с трясущимися руками. Она рассказала, что дочь попала в беду. Сын позвонил сестре, убедился, что все в порядке и сказал маме о мошенниках. В этот же день подозреваемых задержали в автомобиле такси при передаче денег, – рассказала КП-Новосибирск Лариса Эпова. – Полиция уже вышла на них и устроила засаду.

Задержанные признали вину. Выяснилось, что мужчина неоднократно отбывал срок за мошенничество. Женщину судили за хранение наркотиков, ей после задержания отменили условный приговор. Вместе пара растила малолетнего ребенка.

На суде они согласились с обвинением частично. Суд вынес строгий приговор с реальным сроком. Мужчина получил 4 года и 10 месяцев в колонии строгого режима, женщине назначили четыре года в колонии строгого режима.

Также суд поддержал иски потерпевших на сумму более 400 тысяч рублей. Однако адвокат подсудимых обжаловал приговор, попросив снизить меру наказания для женщины, которую отправили в колонию.

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