В мэрии рассказали, как в Новосибирске будут отмечать день города в 2022 году

Мэр Анатолий Локоть рассказал, как Новосибирск будет отмечать День города в 2022 году. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мэр Анатолий Локоть рассказал, как Новосибирск будет отмечать День города в 2022 году. Он пройдет в следующие выходные 25 и 26 июня. Полностью перекрывать движение транспорта в эти дни не будут. Однако на время салюта приостановят движение по Коммунальному мосту.

— Впереди — большие праздники. Через выходные нам предстоит отпраздновать День рождения города Новосибирска. Впервые после двухлетнего перерыва мы проводим его в полном формате, правда, с соблюдением тех требований, которые предусмотрены режимом повышенной готовности. Праздновать будем без перекрытий, то есть не будем делать пешеходными ни площадь Ленина, ни Красный проспект, упор сделаем на парки и скверы. Единственное, во время салюта остановим движение по Коммунальному мосту, чтобы не было аварийных ситуаций, — пояснил Анатолий Локоть.

Главными площадками праздника станут парки и скверы. Отмечать День города начнут уже в субботу, 25 мая. Центральным событием этого дня станет открытие Заельцовского парка. В Театральном сквере будет презентована выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения Ю. В. Кондратюка. Вечером на набережной пройдёт ещё одно мероприятие в его честь — «Лунная соната».

Но основная часть мероприятий запланирована на воскресенье, 26 июня. Центральной площадкой празднования станет Михайловская набережная. С утра и до позднего вечера здесь будет проходить большая концертная программа, которая завершится традиционным фестивалем фейерверков.

Праздничные мероприятия также пройдут у ГПНТБ (Новосибирская ВДНХ), в Нарымском сквере (фестиваль «Кино на траве»), в Центральном парке (фестиваль «Под открытым небом») и на других площадках города.

— Новосибирск — новогодняя столица России. Мы готовимся к этому событию. На День города каждый район презентует свои программы, наработки, которые смогут увидеть и оценить новосибирцы. Эти задумки полностью будут реализованы уже в рамках проекта "Новогодняя столица, — рассказала Анна Терешкова.

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