Соцсети помогли новосибирцу найти кошёлек, утопленный в реке

Кошелек проделал большое путешествие. Фото: Александр ГЛУЗ

Соцсети помогли новосибирцу вернуть кошелек, который он утопил в реке. Забавная история произошла на прошлых выходных в СНТ «Ивушка» в Новосибирском районе.

- Мы пошли ночью купаться, и я нырнул в воду. Вынырнул уже, видимо, без него. Дома начал шарить по карманам, а кошелька нет. Искать смысла не было, и я решил осмотреть берег утром, - рассказал КП-Новосибирск Сергей, хозяин кошелька.

На берегу новосибирец его не отыскал. Особой надежды вернуть потерю не питал.

Тем временем, бумажник-путешественник ушел в плавание. Он «бороздил» просторы, «боролся» с волнами и стремился к берегу. В итоге его туда и прибило.

- Кошелек нашли недалеко от садового товарищества «Солнечное». По правам, которые лежали в нем, нашли меня в социальных сетях. Мы договорились о встрече, и вернули мне его, - пояснил парень.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер